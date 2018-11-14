سفير تركيا في كابول: مستعدون للمساهمة في إحلال السلام في أفغانستان

قال السفير التركي لدى كابل، أوغورخان أرطغرل، إن أنقرة "مستعدة للمساهمة في إحلال السلام في أفغانستان، حال تلقت طلبا من كابول بهذا الخصوص".

وأوضح أرطغرل، في تصريح للصحفيين بمبنى السفارة التركية في كابول، أن تركيا تؤيد استقرار ورخاء أفغانستان، ومستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لتحقيق هذا الأمر.

ولفت إلى أن تركيا بذلت في السابق جهودا كبيرة لإحلال الاستقرار في أفغانستان، واحتضنت في أراضيها بعض اللقاءات الرامية لنشر السلام في هذا البلد.

وتابع قائلاً: "سنواصل التعاون مع أفغانستان في كافة المجالات، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية معها، وفي هذا السياق تم فتح ممر جوي بين البلدين، وقد بدأت الشركات التركية بالاستثمار في أفغانستان".

وأشار إلى أن تركيا نفذت مئات المشاريع التنموية في أفغانستان، عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وأن معظم تلك المشاريع كانت في مجال التعليم.

وذكر بأن "تيكا" أنشأت أكثر من مئة مدرسة في العديد من المدن والولايات الأفغانية، وأن آلاف الطلاب يواصلون حاليا تحصيلهم العلمي في تلك المدارس.

كما أشار إلى وجود علاقات وثيقة منذ زمن طويل بين أنقرة وكابل في المجال العسكري، مبيناً أن تركيا تشرف حاليا على تدريب وتأهيل عناصر الشرطة والجيش الأفغانيين، وتوفر أمن مطار كابل الدولي أيضاً.

وعن المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للمحتاجين حول العالم، قال السفير: "نقدم مساعداتنا للمحتاجين في كافة بقاع الأرض، وفي عام 2018 جاءت تركيا في مقدمة البلدان الأكثر تقديما للمساعدات الإنسانية".

وأردف: "تركيا تقدم مساعدات تقدّر بمليارات الدولارات، ولا تنتظر مقابلا لذلك، وجميع مؤسساتنا الخيرية وجمعياتنا الأهلية، تقدم المساعدات في أفغانستان، لأن أفغانستان لها مكانة خاصة لدى تركيا".

وعن أنشطة وقف المعارف التركي في أفغانستان، قال أرطغرل، إن الوقف بدأ باستلام إدارة المدارس التي كانت تتبع لمنظمة "غول"ن الإرهابية، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين في مجال التعليم.