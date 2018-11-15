تشاوش أوغلو: بعض تصريحات النيابة العامة السعودية بشأن مقتل خاشقجي "غير مقنعة"

في أول رد على ما أعلنته النيابة العامة السعودية بشأن ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي، عبر وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، عن عدم رضاه ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة السعودية بالرياض.

وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات للصحفيين بأنطاليا، إن "بعض تصريحات" النيابة العامة السعودية حول ملابسات الجريمة التي وقعت في قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول "غير مقنعة".

وشدد الوزير على أن القتلة قاموا بالتخطيط لقتل الرجل وتفطيع جثته مسبقاً، بالنظر إلى إحضارهم لجميع المعدات التي تم استعمالها في الجريمة برفقتهم من الخارج.

وطالب تشاوش أوغلو بـ"الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة"، مضيفاً: "سنواصل متابعة هذا الأمر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه.

ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.