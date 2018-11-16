السجن المؤبد 46 مرة لمدانين في هجوم مطار أتاتورك بإسطنبول

أصدرت محكمة جنايات إسطنبول، الجمعة، حكمًا بالسجن المؤبد المشدد 46 مرة، بحق 6 أشخاص متورطين بالاعتداء الإرهابي في مطار "أتاتورك" الدولي عام 2016.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد المشدد 46 مرة بحق 6 متهمين من أصل 46 مشتبهًا مدرجين على لائحة الاتهام، بتهمتي "انتهاك الدستور" و"قتل 45 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد".

كما قضت المحكمة بالسجن 2202 عامًا، بحق المتهمين الستة كل على حدة، بتهمة "الشروع في قتل 142 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد".

وشهد مطار "أتاتورك" الدولي، في 28 يونيو/ حزيران 2016، اعتداءً إرهابيًا، تبناه تنظيم "داعش" ونفذه 3 انتحاريون (روسي، وأوزبكي، وقرغيزي) أودى بحياة 45 شخصًا، وجرح 237 آخرين، بحسب مصادر رسمية تركية.