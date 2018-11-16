الولايات المتحدة ترحل أحد أعضاء منظمة غولن الإرهابية إلى تركيا

رحلت الولايات المتحدة الأمريكية "محمد صالح كوزغير" المنتمي لمنظمة غولن الإرهابية، إلى تركيا، بعد حكم قضائي بإبعاده خارج البلاد وتسليمه لتركيا.

وقضت محكمة أمريكية بترحيل كوزغير، العضو السابق بمجلس إدارة وقف "رايندروب" التابع لمنظمة غولن الإرهابية، بعد إدانته في قضية استغلال واعتداءات جنسية على أطفال.

وكانت الشرطة الأمريكية قد ألقت القبض على كوزغير المقيم ولاية تكساس الأمريكية، في مايو/ أيار 2015 بعد تحقيق فيدرالي أثبت تورطه وآخرين في عمليات استغلال جنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت واعتداءات جنسية على أشخاص قصر.

وحكمت المحكمة بإخلاء سبيله بكفاله قدرها 50 ألف دولار ومواصلة المحاكمة حتى أصدرت حكمها أمس الخميس بترحيله خارج البلاد وتسليمه لتركيا.

وقام أفراد من مديرية الأمن التركية بتسلم المذكور من مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول وإرسالة إلى مقر مديرية الأمن.