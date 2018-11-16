تحييد 68 إرهابيا من "بي كا كا" في عمليات للجيش التركي خلال أسبوع

أعلن الجيش التركي تحييد 68 إرهابيًا في عمليات أمنية داخل البلاد وخارجها خلال الفترة بين 9 – 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الجمعة، إن العمليات ضد منظمات إرهابية على رأسها "بي كا كا/ كا جي كا/ب ي د-ي ب ك" و"داعش" في الفترة المذكورة، جرت في ولايات ديار بكر، وشرناق، وتونج إيلي، وهكاري، وماردين (شرق وجنوب شرق)، وشمالي العراق.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تحييد 68 إرهابيا في الولايات المذكورة وشمالي العراق، فضلا عن ضبط كميات من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى ارتفاع إجمالي عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "غصن الزيتون" في سوريا إلى 4 آلاف و585 منذ انطلاق العملية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.