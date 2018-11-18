تشاوش أوغلو يشارك الاثنين في إحياءتحالف الحضارات بنيويورك

يشارك وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في المنتدى العالمي الثامن لـ"تحالف الحضارات"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي الاثنين والثلاثاء.



وفي 2005 أطلق رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية حاليًا)، ونظيره الإسباني في تلك الفترة، خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو، مبادرة "تحالف الحضارات".



وتهدف المبادرة إلى تكوين إرادة سياسية مشتركة من أجل مواجهة الأحكام المسبقة، والفهم الخاطئ، والاستقطاب الناجم عن أجواء الشك المتبادل، والخوف السائد بين الدول الإسلامية، والمجتمعات الغربية.



واكتسبت المبادرة طابعًا أمميًا في وقت لاحق بعد اعتمادها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.



وتضم "مجموعة الصداقة" التابعة للمبادرة والتي تأسست تحت سقف الأمم المتحدة، 146 عضوًا من الدول والمنظمات الدولية.



ومن المقرر أن يجري تشاوش أوغلو مباحثات في الولايات المتحدة على هامش المنتدى بهدف إحياء المبادرة من جديد.



وكان المنتدى العالمي السابع لـ"تحالف الحضارات" قد انعقد في عاصمة أذربيجان باكو، عام 2016، وسط مشاركة رسمية واسعة.



وانعقد المنتدى الأول في مدريد (2008)، والثاني في إسطنبول (2009)، والثالث في ريو (2010)، والرابع في الدوحة (2011)، والخامس في فيينا (2013)، والسادس في بالي (2014).



والثلاثاء الماضي، قال تشاوش أوغلو، إن بلاده تعتزم إحياء "مبادرة تحالف الحضارات" بالتعاون مع إسبانيا، من منطلق حرص أنقرة على تحقيق الاستقرار والسلام العالمي.



وشدد تشاوش أوغلو على أن تركيا تتبنى مواقف مبدئية إزاء المشاكل الدولية وإيجاد الحلول لها، وتشجع كل بلدان العالم لتحقيق الاستقرار والسلام.