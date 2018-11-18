نائب أردوغان يترأس الدورة الـ15للجنة الاقتصادية التركية السودانية المشتركة

يجري نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، غدًا الإثنين، زيارة رسمية للسودان، بدعوة من النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح.

وأوضح بيان للرئاسة التركية، أن الزيارة سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك ما بين 19-21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ولفت البيان أن أوقطاي سوف يترأس خلال الزيارة أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والسودان.

وأشار البيان أن المحادثات بين الجانبين ستركز على التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

ونوه إلى أن الزيارة ستشمل أيضًا تبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي تأسس خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والذي سيعقد أولى اجتماعاته قريبًا.

وسيرافق أوقطاي في الزيارة وزيرة التجارة روهصار بكجان ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي وعدد من نواب الوزراء وعدد من كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات.