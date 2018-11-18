وزير الدفاع التركي: الأمريكيون يجدون صعوبة في فهم موقفنا بشأن "ي ب ك" الإرهابي

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الأمريكيين يجدون بعض الصعوبة في فهم موقف تركيا بشأن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة أقيمت، الأحد، على هامش منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، المقام بكندا.

وأوضح أكار أن هناك مشكلتان أساسيتان بين تركيا والولايات المتحدة، وهما تسليح "ي ب ك" والامتناع عن تسليم زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي المسؤول عن مقتل 251 شخصاً خلال محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

وأشار إلى تحسن العلاقات التركية الأمريكية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا استمرار العمليات (الدوريات المشتركة) في منطقة "منبج" السورية في إطار "خارطة الطريق" والمبادئ الأمنية المتفق عليها بين البلدين.

وتابع الوزير التركي: "مسألة ي ب ك مهم جدًا بالنسبة إلينا، وأصدقاؤنا الأمريكيون يجدون بعض الصعوبة في فهم موقفنا في هذا الشأن، فنحن نقول إنه لا فرق بين التنظيمات الإرهابية بي كا كا وي ب ك وداعش وغولن والقاعدة، لأن هؤلاء كلهم إرهابيون يلحقون الضرر بشعبنا وقواتنا الأمنية ونحن نقف ضدهم جميعًا".

وأكّد أن تركيا تطالب جميع أصدقائها بالوقوف إلى جانبها في كفاحها ضد هذه التنظيمات الإرهابية دون التمييز بينها.

وشدّد أكار على أن النقطة المهمة هي أن "هؤلاء الإرهابيين يقتلون جنودنا ومواطنينا الأبرياء".

وأكد أنه من الصعب جدًا على تركيا وشعبها وإعلامها فهم إرسال "أصدقائنا بالولايات المتحدة" أسلحة وذخائر ومعدات متنوعة على متن آلاف الشاحنات إلى تنظيم "ي ب ك" الإرهابي.