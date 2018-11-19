بوتين: السيل التركي سيجعل من تركيا مركزا هاما للطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مشروع السيل التركي سيجعل من تركيا مركزا هاما للغاز الطبيعي ويعزز مكانتها في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين في مراسم احتفالية أقيمت بإسطنبول، اليوم الاثنين، بمناسبة إتمام الجزء المار من البحر الأسود في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأضاف بوتين أن مشروع السيل التركي سينتهي بالكامل في 2019 وستُستخدم فيه أحدث التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن الرئيس التركي أردوغان هو من اختار بنفسه اسم المشروع.

وأشاد بوتين بعزم وتصميم نظيره التركي في ظل تصاعد الشروط التنافسية قائلاً "أود أن أعرب عن شكري من أعماق القلب للسيد أردوغان على الإرادة السياسية والشجاعة اللتين أبداهما، ولولاهما ما رأى المشروع النور."

وأضاف بوتين أنه لا يمكن إقامة مشروع مثل السيل التركي في غياب الثقة بين البلدين، لافتاً إلى أن روسيا وتركيا تعاونتا في مجال الطاقة بشكل ناجح ولسنوات طويلة.