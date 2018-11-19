تشاووش أوغلو: مستعدون لدعم الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والاستقطاب

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، عن استعداد بلاده لدعم الجهود المشتركة في مكافحة التطرف والاستقطاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، في المنتدى العالمي الثامن لـ"تحالف الحضارات"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار الوزير التركي إلى أهمية المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، وعقده في نيويورك للمرة الأولى.

وأضاف: "يجب أن نظهر عزما ثابتا وإرادة سياسية ضد الأحكام المسبقة والإقصاء والاستقطاب والكراهية في جميع أنحاء العالم".

وأوضح في هذا الإطار أن "هذا المفهوم يمثل أساس فلسلفة تحالف الحضارات".