كازاخستان: محادثات أستانة 11 ستنعقد في 28 الشهر الجاري

أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبدالرحمنوف، أن اجتماع محادثات أستانة 11 حول سوريا ستُعقد في 28 -29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، حيث أشار إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، اتفقت بخصوص عقد اجتماع أستانة 11 في 28 -29 من الشهر الجاري.

وأشار عبدالرحمنوف إلى أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلوا النظام السوري، والمعارضة المسلحة السورية، مبيناً أنه تم توجيه الدعوة إلى الأمم المتحدة، والأردن لحضور الاجتماع بصفة مراقب.

جدير بالذكر أن أول اجتماع حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانة عقد في كانون الثاني/ يناير 2017، وبعدها عقدت الدول الضامنة تسعة اجتماعات لوقف إطلاق النار، مع وفود النظام والمعارضة السورية.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي، إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب، وإنهاء التوتر في المنطقة.