أردوغان: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تُلزمنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش غير ملزم بالنسبة لتركيا.

جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: "قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزمنا، وقد اتخذت حتى اليوم العديد من القرارات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، جميعها ضد تركيا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا لديها العديد من الأمور التي يمكن أن تتخذها في مواجهة ذلك، مضيفًا: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن أبدًا من لجم الإرهاب في تركيا، حيث الإرهاب مستمر حاليًا، والشعب التركي هو من يدفع ثمنه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.

وتعليقًا على ذلك قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل: "لنرى حيثيات قرار المحكمة الأوروبية، فالسلطة التي تقاضي دميرطاش هي التي ستقرر ما يجب فعله".

وتم توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".