أردوغان يلتقي زعيم حزب الحركة القومية المعارض غداً الأربعاء

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، اليوم الثلاثاء عن لقاء سيجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي يوم غدٍ الأربعاء.

وأشار تشليك في تصريحات صحفية أنّ اللقاء سيكون غدا في تمام الساعة 16:00.

وبرزت في الأونة الأخيرة خلافات في وجهات النظر بين الحزبين، الحليفين في الانتخابات الماضية، حول مقترح العفو عن محكومين، تقدم به الحركة القومية، ومسألة "القَسَم الطلابي" الذي أمر القضاء بإعادة العمل به مؤخرا، ويدافع عنه الحركة القومية، وسط معارضة من العدالة والتنمية.

وأكد أردوغان، في وقت سابق أهمية سد الطريق أمام أي تداعيات سلبية للخلافات في وجهات النظر بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، من شأنها زعزعة "تحالف الشعب".