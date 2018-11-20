تشاوش أوغلو: قد نطلب تحقيقا أمميا في قضية خاشقجي إذا وصل التعاون التركي السعودي إلى طريق مسدود

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أن تركيا قد تسعى إلى تحقيق أممي للبحث في مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي إذا ما وصل التعاون مع السعودية الى طريق مسدود.

وأضاف "لقد أطلعنا الولايات المتحدة على أحدث معلومات عن مقتل الصحفي السعودى خاشقجى ، ولا بد عن الكشف عن الشخص الذي أصدر التعليمات لقتله".

وقال وزير الخارجية "لا نرى مقتل خاشقجي كمسألة ثنائية بين تركيا والسعودية ، إنها قضية إنسانية."

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إصرار أنقرة على كشف جميع ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول وإبلاغ الولايات المتحدة بذلك.

ولفت إلى أن هناك أسئلة لا تزال بدون أجوبة بخصوص مقتل خاشقجي و"نريد الكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات".

وشدد على أن تركيا ترى حادثة خاشقجي "جريمة ينبغي كشف ملابساتها"، ولا تنظر لها كموضوع سياسي.

وأضاف: "العديد من الدول لا ترغب في تقويض علاقاتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي ونحن لا نرغب ذلك.. ولكن يجب كشف ملابسات الجريمة".

وكان مسؤولو المخابرات الأمريكية قد استنتجوا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أمر بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر، وفقا لمسؤول أمريكي على دراية بالتقييم. ويحذر آخرون على دراية بالحالة أنه على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لولي العهد دور في العملية، إلا أنه لا تزال هناك أسئلة حول درجة تورطه.