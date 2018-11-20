وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان في سوتشي اتفاق إدلب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره التركي أن الأوضاع في سوريا "تتطلب تدخلا عاجلا من أنقرة وموسكو"، بحسب ما نقلت وكالة سوتشي الروسية.

وبحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في سوتشي، مع نظيره التركي، خلوصي آكار، العمل في المنطقة منزوعة السلاح في سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول فإن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان التقيا في روسيا وزير الدفاع سيرغي شويغو ومسؤولين آخرين.

وقال شويغو خلال لقائه نظيره التركي: "سعيدون بأن نرحب بكم في سوتشي. كنا مضطرين لدعوتكم لأن الأوضاع المترتبة في سوريا تتطلب منا قرارا فوريا ومناقشة القضايا الراهنة. تلك الوتيرة التي توصلنا إليها بعد توقيع الوثائق في سوتشي حول إدلب، تتطلب دعما وحل المسائل المتبقية دون خفض الوتيرة".