أردوغان يحذر الأوروبيين من خطورة التعاطف مع الإرهابيين

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية التي تحتضن عناصر التنظيمات الإرهابية من خطورة هؤلاء الإرهابيين عليهم قائلاً " إن الإرهابيين الذين تتعاطفون معهم سيوجهون كراهيتهم وأسلحتهم صوبكم حينما تنسون مصالحهم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأربعاء، خلال اجتماع المخاتير بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وانتقد أردوغان الأوروبيين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية قرار الاخيرة المتعلق بالرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش.

وقال أردوغان: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهمنا بانتهاك الحريات وحق الترشح على خلفية توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بينما تتجاهل بأن هذا الشخص تسبب في مقتل 50 شخصا قبل عامين".

وأضاف أن "الدول والمؤسسات التي تحتضن عناصر منظمة غولن الإرهابية المسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا، لا يحق لها الحديث عن الديمقراطية".

وأكّد أردوغان أن ما تقوم به هذه الدول لا يندرج ضمن "الحرية" أو "المساعدة على البحث عن الحق"، وإنما هو عبارة عن احتضان الإرهاب وحب الإرهابيين.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بذاته يصنّف "بي كا كا" كمنظمة إرهابية.

وشدّد الرئيس التركي على أن أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابيين يتجولون بكل سهولة في المدن الأوروبية، بينما يتعرض المواطنون الأتراك الذين يحبون بلدهم وشعبهم للقيود.

والثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه.

وجرى توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".