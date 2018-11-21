السفير التركي لدى باريس: "ب ي د" لا تقل دموية وإرهابا عن داعش

قال السفير التركي لدى فرنسا إسماعيل حقي موسى، إن بلاده تقول لحلفائها دوما إن تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي لا يقل دموية عن "داعش" ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتباره حليفا بشأن مستقبل سوريا.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها السفير التركي في جامعة باريس ديدور، تحت عنوان "تركيا: منظور أوروبي وإقليمي".

وأضاف حقي موسى "نقول باستمرار لحلفائنا، إن ب ي د/ ي ب ك، تنظيم إرهابي لا تقل دمويته عن داعش، وهو يتحاور ويتفاوض معه، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتباره حليفا في مستقبل سوريا".

وأشار إلى أن بلاده في تعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن "تركيا لاعب مهم فيما يخص الأمن والدفاع في أوروبا".

وأكد حقي موسى أن أوروبا بدأت بالأخذ في عين الاعتبار التحذيرات التركية حيال "داعش"، فقط عندما بدأ التنظيم بشن هجماته الإرهابية فيها.

وأوضح أن تركيا من أكثر الدول الفاعلة في مكافحة "داعش"، وأنها حيّدت أكثر من 3 آلاف عنصرا من التنظيم في سوريا.

ولفت أن تركيا والولايات المتحدة تهدفان إلى تطهير مدينة منبج السورية من عناصر "ب ي د/ي ب ك" وتسليمها إلى أصحابها الحقيقيين.