نائب أردوغان: يمكننا تزويد السودان بخبراتنا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية

صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأربعاء، بإمكانية تزويد السودان بالخبرات والتجارب التي تمتلكها تركيا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

جاء ذلك في تصريح لأوقطاي خلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر في العاصمة السودانية الخرطوم التي يزورها رسميا.

وأشار أوقطاي إلى الإمكانات الضخمة المتوفرة لدى السودان في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، مبينا أن بإمكان تركيا نقل خبراتها وتجاربها في هذا المجال إلى السودان.

وتابع قائلاً: "لدينا تعاون وثيق مع السودان في العديد من المجالات، ونمتلك مشاريع في مجالات متعددة كالنفط والمعادن والسياحة".

وشدد على وجوب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً أن الإكثار من المشاريع المشتركة سيساهم في تحقيق مزيد من التبادلات التجارية بين الطرفين.

وأردف قائلاً: "نحن نرى أن السودانيين إخوة لنا، وإننا على استعداد بأن نتقاسم ما نملك من خبرات وغيرها مع أشقائنا السودانيين، كما أننا جادّون في إقامة مشاريع مشتركة مع الخرطوم، وكذلك الجانب السوداني يتحلى بنفس الجدية".