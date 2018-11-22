بن علي يلدريم: تركيا سترد فورا على أي محاولة لفرض أمر واقع شرق المتوسط

قال رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، الخميس، إن بلاده سترد فورا على أي محاولة لفرض أمر واقع ضد مصالحها ومنافع جمهورية شمال قبرص التركية في البحر المتوسط.

جاء ذلك في مراسم عقدتها جامعة 9 أيلول (سبتمبر) بولاية إزمير غربي البلاد، بمناسبة الذكرى السنوية الـ4، لتدشين سفينة "قوجة بيري رئيس" التي تعد أحد السفن البحثية للجامعة المذكورة.

وشدد رئيس البرلمان على الضرورة الحتمية للاتفاق بين جمهورية شمال قبرص التركية مع قبرص الرومية، لإجراء أي أعمال تنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بما فيها الجرف القاري لجزيرة قبرص.

وحذّر يلدريم شركات النفط الكبرى في العالم من مغبة تجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية في هذا الإطار.

وأضاف: "تركيا سترد فورا على أي محاولة لفرض أمر واقع ضد مصالحا ومنافع جمهورية شمال قبرص التركية شرقي المتوسط، وعلى العالم برمّته أن يدرك بأننا لن نتراجع شبرا واحدا عن حقوقنا ومصالحنا في البحار".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وصلت سفينة تنقيب تابعة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية للطاقة، إلى جنوب جزيرة قبرص، للتنقيب عن الهيدروكربون لصالح الشطر الرومي.

وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص الرومية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

ومطلع مارس/آذار الماضي، اعترضت سفن حربية تركية سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة "إيني" للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص الرومية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة

ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.

وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.