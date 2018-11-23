الخارجية التركية تدين التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية التركية، و"الأزهر"، التفجير الذي استهدف، الجمعة، مسجدا تابعا للجيش الأفغاني في إقليم خوست، شرقي أفغانستان.

وأعربت الخارجية التركية، عن أسفها البالغ لوقوع ضحايا في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مسجدا أثناء صلاة الجمعة، مقدمة تعازيها للشعب الأفغاني.

من جانبه ندد الأزهر، في بيان، بـ"التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم خوست شرقي أفغانستان".

وشدد البيان، على "حرمة انتهاك دور العبادة وسفك دماء المصلين الآمنين (..) وأن ذلك الجُرم يشكل دليلًا جديدًا على تجرد منفذي تلك الجرائم من أي وازع ديني أو أخلاقي".

وفي وقت سابق الجمعة، قُتل 27 وأصيب 57 آخرون، جميعهم من قوات الأمن، وفق آخر حصيلة معلنة للجيش الأفغاني.

وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الجيش، أنه لم تتضح بعد، طريقة تنفيذ التفجير، سواء كان انتحاريا أو تفجيرا عن بعد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 19:30 ت.غ.