تشاوش أوغلو: من الخطأ ربط علاقاتنا مع السعودية بشخص واحد ولا نتهم أحداً دون دليل قاطع

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رداً على سؤال حول الأخبار المتداولة بخصوص حصول الاستخبارات الأمريكية على تسجيل صوتي يدين ولي العهد السعودي بقضية قتل خاشقجي، إن تركيا لم تذكر أية أسماء في تصريحاتها بخصوص الجريمة، وإنها لا يمكنها أن توجه الاتهام لأحد دون وجود دليل قاطع، مؤكدا أن العلاقات القوية بين أنقرة والرياض لا يمكن أن تكون مرتبطة بشخص واحد.

وأضاف تشاوش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوان الإخبارية التركية، أن تصريح الرئيس الأمريكي بخصوص القضية يعد غريباً إذ أنه قال من الممكن أن يكون ولي العهد على علم بقتل خاشقجي ومن الممكن ألا يكون كذلك، مشيراً إلى أن ترامب يرغب في إغلاق ملف القضية بسبب المصالح الاقتصادية.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا لا ترغب في أن تسوء علاقاتها مع الرياض وتسعى لتطويرها إلا أنها في الوقت نفسه عازمة على كشف الحقيقة كاملة بخصوص قضية خاشقجي، مشيراً إلى أن الجانب السعودي لا يتعاون مع تركيا كما ينبغي بخصوص التحقيقات في القضية.

وحول إمكانية ترتيب لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال تشاوش أوغلو "لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي، وفي حال ورود طلب من الأخير يمكن عقد هذا اللقاء والتقدير عائد لرئيس جمهوريتنا."