نجل أربكان يعلن تأسيس "حزب الرفاه الجديد" بمشاركة حفيد السلطان عبد الحميد

أعلن فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء التركي الأسبق الراحل، نجم الدين أربكان، الجمعة، تأسيس "حزب الرفاه الجديد".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، فاتح أربكان، بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد "الحاج بيرم ولي" بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أربكان: "لقد حان الوقت، وأنا أعطي من هنا بشارة تأسيس حزب الرفاه الجديد، بعد طول انتظار".

وتابع: "نحن في حزب الرفاه الجديد، لم نأتِ من أجل العراك أو الصراع أو معاقبة أحد أو تدمير شيء".

وأشار أربكان إلى أنهم اتخذوا خطوة تاريخية من أجل العالم الإسلامي والشعب التركي، معتبرا أن الخطوة تعد نقطة تحوّل سيسطّرها التاريخ.

ولفت أربكان إلى أن "عبد الحميد قايي خان عثمان أوغلو" حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، يقف إلى جانبهم في "حزب الرفاه الجديد".

ومضى قائلا: "اليوم نعطي خبرا سارّا لأبناء شعبنا بأن فترة العجز واليأس وعدم وجود البدائل قد انتهت".

ولد نجم الدين أربكان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1926 ووافته المنية في 27 فبراير/شباط 2011، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب الرفاه (السعادة حاليا) ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997.

وتأسس حزب الرفاه عام 1983، وتولى نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وتمكن الحزب من الدخول للبرلمان في انتخابات 1991، كما فاز بغالبية المقاعد بانتخابات 1995.

وفي العام 1998، أغلقت المحكمة الدستورية في تركيا، حزب الرفاه بدعوى "أنشطته المعارضة لأسس الجمهورية العلمانية".