وزير الداخلية التركي: نواصل الوقوف ضد أي محاولة تستهدف استقرار لبنان

نظمت السفارة اللبنانية في العاصمة التركية أنقرة احتفالاً، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال لبنان عن فرنسا، حضره وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.

وقد ألقى وزير الداخلية التركي أشار صويلو كلمة بالمناسبة أكد فيها أن أنقرة ستواصل الوقوف ضد أي محاولة تستهدف استقرار لبنان، مشيراً إلى أنه يبذل جهودا صادقة وحثيثة منذ مدة طويلة من أجل الرفع بالعلاقات الثنائية مع لبنان.

ونوه برفع التأشيرات بين البلدين بشكل متبادل في 2010.

ولفت صويلو إلى أهمية اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين في المجال الأمني والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والمخدرات.

كما شدد أن النهج الذي تتبعه تركيا فيما يتعلق بالحفاظ على استقلال لبنان وسيادته واضح وصادق.

وأضاف: "وكما كان الحال في السابق، تركيا ستواصل الوقوف ضد أي محاولة تستهدف استقرار لبنان".

وفي كلمة له بذات الحفل، كشف السفير اللبناني لدى أنقرة، غسان المعلم، في كلمة له، أن مليون لبناني زاروا تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يشكل قرابة 20 بالمائة من عدد سكان البلاد.

ويحتفل اللبنانيون في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، بذكرى استقلال بلادهم عام 1943، والذي اكتمل بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1946.