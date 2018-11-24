أردوغان يعلن قائمة مرشحي "العدالة والتنمية" للبلديات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، قائمة أسماء مرشحي حزبه العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة البلديات في الانتخابات المحلية القادمة، باستثناء أكبر 3 بلديات.

جاء ذلك في اجتماع تعريفي لأردوغان بمرشحي الحزب لرؤساء البلديات، نظم بمركز "الخليج" للمؤتمرات بإسطنبول.

وكان حزب العدالة والتنمية قد ذكر في بيان له أن رئيسه رجب طيب أردوغان، سيعلن في وقت لاحق السبت، أسماء مرشحي الحزب لرئاسة بلديات 40 ولاية تركية.

وبيّن أن الأسماء التي سيتم الإعلان عنها، لا تضم مرشحي الحزب لرئاسة بلديات إسطنبول وأنقرة وأزمير.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/ آذار 2019.