أردوغان يرحب بتميم بن حمد بالعربية والأخير يرد التحية بالتركية

تبادل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الترحيب والتحية على حسابيهما بموقع تويتر، كل منهما بلغة الآخر.

ويجري أمير قطر زيارة اليوم الاثنين زيارة إلى تركيا، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا التركية – القطرية، حيث التقى الرئيس التركي عصر اليوم في قصر السلطان وحيد الدين بإسطنبول.

كتب أردوغان على حسابه في تويتر باللغة العربية: "أهلاً بأخي سمو الأمير في إسطنبول" مضمناً التغريدة إشارة إلى حساب الشيخ تميم بن حمد.

من جهته، اقتبس أمير قطر تغريدة الرئيس التركي وعلق عليها باللغة التركية بالقول: "أخي رئيس الجمهورية.. لقائي بك مصدر سعادة كبيرة لي".

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع اللجنة العليا، إن شعب بلاده "بذل جهودًا حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين".

Kardeşim Cumhurbaşkanı, Sizinle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. https://t.co/dSYSxWJjSa — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2018

وأكد أن تركيا وقطر أثبتتا مرارًا لبعضهما بعضا أنهما أصدقاء في الأوقات الحرجة.

وقال: "بذل الشعب التركي جهودًا حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين، وقطر أيضًا واحدة من الدول التي قدمت أقوى دعم لبلدنا في الساحة الدولية بعد محاولة الانقلاب الغادرة في 15 يوليو/ تموز 2016".

وشدد أردوغان أن قطر وقفت إلى جانب تركيا في مواجهة محاولات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، شاكرًا قطر باسمه واسم الشعب التركي إزاء التضامن والتعاون القوي الذي أظهرته.

وعقب الاجتماع، وقع الوزراء المعنيون من البلدين بروتوكولات تعاون إستراتيجية في عدة مجالات مثل المواصلات والثقافة والتجارة والاقتصاد.