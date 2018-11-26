تركيا تعرب عن قلقها من حادثة إطلاق نار تجاه سفن أوكرانية في بحر آزوف

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، الاثنين، عبرت فيه عن قلقها من أنباء عن إطلاق نار تجاه سفن أوكرانية ووقوع جرحى في بحر آزوف.

وأضاف البيان أن تركيا تتابع التوتر المتصاعد في محيط بحر آزوف ومضيق كيرتش.

ودعا البيان، إلى تجنب الخطوات التي يمكن أن تعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر، واحترام القانون الدولي، والتصرف بطريقة منطقية وضبط النفس، والابتعاد عن تصعيد التوتر.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، مظاهرة أمام مبنى السفارة الروسية تنديدا بالهجوم الذي تعرضت له السفن الحربية الأوكرانية، وأحرق المتظاهرون إطارات سيارات ووضعوا مجسمات سفن أمام السفارة.

فيما طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية باتخاذ التدابير لحماية أمن البعثة الدبلوماسية الروسية فورا "تجنبا للعواقب الوخيمة".

وفي بيان سابق، قالت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، إن قاربا أمنيا تابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش في بحر آزوف، ما أسفر عن إصابة 6 جنود أوكرانيين، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.

وفي مايو/أيار الماضي، قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم، التي ضمتها موسكو في مارس/آذار 2014، دون اعتراف المجتمع الدولي بذلك.