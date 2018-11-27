أردوغان يبدأ الجمعة جولة في أمريكا الجنوبية

يجري الرئيس رجب طيب أردوغان جولة في أمريكا الجنوبية، تبدأ الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتشمل الجولة المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين (الجمعة والسبت)، إضافة إلى زيارة كل من باراغواي وفنزويلا.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، أن الجولة من المقرر أن تختتم يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتابع أن أردوغان سيجري لقاءات ثنائية مع زعماء عدة دول ورؤساء منظمات دولية على هامش القمة.

ويشمل جدول أعمال القمة مراجعة الجهود المبذولة لتحقيق هدف النمو المستدام والمتوازن والشامل، ومسائل التجارة الدولية، والتنمية، والعمالة، والصحة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للرقمنة، وتغير المناخ، والإرهاب.

كما لفت البيان إلى أن زيارة كل من باراغواي وفنزويلا ستكون الأولى من نوعها لرئيس تركي.

وأوضح أن أردوغان سيبحث مع نظرائه ومسؤولي البلدين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، كما تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ثنائية.

والقمة المقررة عقدها في بوينس آيرس تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست عام 1999 بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.