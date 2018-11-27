أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا إلى حل المشاكل العالقة بينهما عبر الحوار

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا إلى حل المشاكل العالقة بينهما عبر الحوار، عقب التوتر الأخير بين البلدين لخلافات على المياه الإقليمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الثلاثاء، أمام كتلة حزبه الذي يترأسه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان.

وقال أردوغان: "نجدد نداءنا إلى الصديقتين روسيا وأوكرانيا بحل المشاكل عن طريق الحوار، فنحن نريد أن يكون البحر الأسود بحرا للسلام".

وأضاف: "نريد أن نرى روسيا وأوكرانيا جنبًا إلى جنب، وليس وجها لوجه في مرحلة يشهد فيها العالم تهديدًا حقيقيًا".

وصباح الأحد اندلعت مواجهة بين سفنٍ حربية روسية وأوكرانية في بحر أزوف، قالت فيها روسيا إن سفنها تدخلت ضد السفن الحربية الأوكرانية لدخولها المياه الإقليمية الروسية.

وزعم بيان أصدره جهاز الأمن الروسي، الاثنين، أن سفناً حربية أوكرانية حاولت انتهاك الحدود الروسية مساء الأحد، الأمر الذي تطلب تدخل الأسطول البحري، وسفن تابعة للأمن الفيدرالي.

فيما قالت البحرية الأوكرانية في بيان، إن قارباً تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق "كيرتش" في بحر آزوف.

وذكرت البحرية الأوكرانية أن الهجوم أسفر عن إصابة 6 جنود، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.

وفي مايو/أيار الماضي، دشنت روسيا جسرًا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها في مارس/آذار 2014 بشكل أحادي الجانب.