البيت الأبيض: ترامب سيلتفي أردوغان على هامش قمة العشرين

أعلن البيت الابيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري لقاءات ثنائية مع العديد من القادة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة، ساره ساندرز، ان "الرئيس والوفد سيجريان محادثات مع العديد من القادة، تشمل لقاءات ثنائية مع رئيس الارجنتين ورئيس روسيا ورئيس الوزراء الياباني والمستشارة الالمانية، إضافة الى عشاء عمل مع الرئيس الصيني".

وسيجتمع ترامب أيضاً برؤساء تركيا والهند وكوريا الجنوبية، بحسب ما أوضح مستشاره للأمن القومي جون بولتون.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال بولتون "كلا، إن برنامج اللقاءات الثنائية كامل".

لكن ساندرز لم تستبعد لقاء غير رسمي مع بن سلمان، وقالت للصحافيين "لن أستبعد" هذا الاحتمال.