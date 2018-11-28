أردوغان يبحث الأزمة الروسية الأوكرانية هاتفياً مع بوتين وبورتشينكو

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بيترو بوروشينكو.

وحسب مصادر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، تناول أردوغان مع نظيريه التصعيد الحاصل مؤخرا بين موسكو وكييف في بحر آزوف.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيريه قلق بلاده إزاء التصعيد، وشدد على أهمية حل الخلافات القائمة بين بلديهما بالطرق الدبلوماسية.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعدما احتجزت روسيا 3 سفن أوكرانية في بحر آزوف بعد إطلاق النار عليها الأحد الماضي.

وبينما قال موسكو إن هذه السفن دخلت المياه الإقليمية الروسية بـ"صورة غير مشروعة"، قالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة واتهمت روسيا بـ"العدوان العسكري".