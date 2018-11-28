أردوغان يطلع ترامب على نتائج اتصالاته بنظيريه الروسي والأوكراني

أطلع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب على على معلومات بخصوص اتصالاته الهاتفية التي أجراها الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين والأوكراني بترو بوروشينكو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزعيمان التركي والأمريكي اليوم الأربعاء، بحثا خلاله القضايا الثنائية إلى جانب التوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا، بحسب وكالة الأناضول.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الزعيمين "أعربا عن قلقهما البالغ بشأن الحادث في مضيق كيرتش واستمرار احتجاز السفن الأوكرانية وطواقمها"، خلال المكالمة الهاتفية.

واتفق أردوغان وترامب خلال المكالمة أيضاً على عقد لقاء ثنائي خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في الأرجنتين.