أردوغان وترامب يقرران عقد لقاء ثنائي بالأرجنتين لبحث ملف منبج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضوع "منبج" السورية خلال لقاء ثنائي اتفقا على عقده على هامش قمة العشرين بالأرجنتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

والقمة المقرر عقدها في بوينس آيرس، يومي الجمعة والسبت تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست في عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف الرئيس أردوغان: "سنبحث خلال قمة العشرين التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي".



ولفت إلى أنه سيزور باراغواي وفنزويلا رسميا في ختام قمة مجموعة العشرين، حيث تعتبر الزيارتين الأولى من نوعها على مستوى رئيس جمهورية من تركيا إلى البلدين المذكورين.



وبخصوص شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي إس – 400 من روسيا الاتحادية، قال أردوغان: "سوف نتسلم منظومة إس-400 الروسية أواخر 2019 والشراء سيكون بالعملة المحلية".



وحول التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، أشار الرئيس أردوغان: "خلال محادثاتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بيترو بوروشينكو (الأربعاء) كان للزعيمين بعض الطلبات منا.. ونحن بدورنا سننقل للرئيس بوتين الطلبات خلال لقائنا معه في الأرجنتين".

وأوضح " تمحور اتصالنا الهاتفي مع بوتين حول التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا وما الذي يمكن عمله حيال ذلك وهل يمكننا القيام بدور الوساطة".

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعدما احتجزت روسيا 3 سفن أوكرانية في بحر آزوف بعد إطلاق النار عليها الأحد الماضي.

وبينما قالت موسكو إن هذه السفن دخلت المياه الإقليمية الروسية بـ"صورة غير مشروعة"، قالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة واتهمت روسيا بـ"العدوان العسكري".