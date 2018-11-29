أردوغان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين.

وحطت طائرة الرئيس التركي الخاصة في مطار بوينوس آيرس الدولي ، حيث كان في استقباله وزير الثقافة الأرجنتيني "باولو أفيلوتو"، والسفيرة التركية ميرال بارلاس.

ويرافق الرئيس أردوغان في الزيارة، وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية، برات البيراق، والدفاع خلوصي أكار، وعدد من المسؤولين.

والقمة المقرر عقدها في بوينس آيرس، يومي الجمعة والسبت تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست في عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.