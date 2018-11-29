إسرائيل لن تعين سفيرا جديدا لها في تركيا

قالت إسرائيل إنها قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تركيا، ردا على رفض أنقرة إعادة سفيرها إلى تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية) عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نخشون، اليوم الخميس، قوله إن إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي إن تل أبيب قررت أيضا تقرر عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في إسطنبول.

ولفت إلى أن ذاك يأتي عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل".

وتابع نخشون: "مع ذلك فإن من مصلحة إسرائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل".

وأبعدت تركيا السفير الإسرائيلي نائيه، واستدعت سفيرها في تل أبيب، على خلفية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، منتصف مايو/أيار الماضي، بحق متظاهرين سلميين وأسفرت عن مقتل العشرات منهم وجرح المئات.