يلدريم يدعو لتحويل آسيا إلى مركز جذب للعالم

قال رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، الخميس، إنه "يمكننا -حال أردنا- تحويل آسيا إلى مركز جذب للعالم وجعلها أملا للإنسانية".



جاء ذلك في كلمة ليلدريم خلال الدورة الحادية عشرة لاجتماع "الجمعية البرلمانية الآسيوية" في إسطنبول.



وأضاف أنه "انتهى السلام والاستقرار واختفت الأخوة في المنطقة بعد انتهاء الدولة العثمانية بسبب الأطماع الإمبريالية".

وأشار إلى أنه "من حق جميع الناس العيش في عالم أفضل، وتقع على عاتقنا كبرلمانيين مهمة المساهمة في تحقيق ذلك".

وأكد يلدريم على أن "الصراعات في المنطقة لا فائدة منا للإنسانية".

وشدد على أنه "لا يمكن لأية دولة أن تتخلص من المشاكل عبر بناء جدران عالية على حدودها، فحل المشاكل يمر من التواصل مع العالم ككل".

وعن الوضع في جزيرة قبرص والبحر المتوسط أكد يلدريم أن "تأسيس السلام بين المجتمعين (الأتراك والروم في قبرص) وتحقيق الأمن في البحر المتوسط أمران لا غنى عنهما، لكن -مع الأسف- يصعب الحل الموقف المتعنت للشطر الرومي من قبرص".