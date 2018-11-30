أردوغان يلتقى رئيس وزراء هولندا ورئيس الصين على هامش قمة "العشرين"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الصين، شي جين بينغ، الجمعة، على هامش قمة "مجموعة العشرين"، المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأجرى أردوغان، اجتماعًا مغلقًا مع روته، استمر 50 دقيقة، في معرض "كوستا سالغيرو"، الذي يحتضن قمة العشرين، الجمعة والسبت.

كما أجرى أردوغان لقاء آخر مع الرئيس الصيني استمر اللقاء مدة 30 دقيقة، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاءين من الجانب التركي، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، انطلقت أعمال القمة، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم.

ويعتزم قادة بلدان المجموعة، خلال القمة، العمل على توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد عالميا.

وتنعقد القمة الاقتصادية العالمية، في ظل مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر اقتصادين في العالم.