تركيا والاتحاد الأوروبي يبحثان توقيع اتفاقية تعاون بين أنقرة ويوروبول

قالت مصادر دبلوماسية تركية، الجمعة، إن وفدًا تركيًا عقد اجتماعا مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة التوقيع على اتفاقية تعاون بين أنقرة ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وأوضحت المصادر للأناضول، أن الاجتماع يأتي في إطار إتمام 7 معايير متبقية من أصل 72 يطالب بها الاتحاد الأوروبي، لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول لبلدان الاتحاد.

وأضافت أن الوفد التركي ضمّ مسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، وكذلك في المديرية العامة للأمن.

على صعيد مواز، وبحسب المصادر نفسها، فإن حزمة الـ 3 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم تركيا، ستخصص لبرامج اندماج المهاجرين السوريين، من قبيل تعليمهم وتعليمهم اللغة التركية وإخضاعهم لتدريبات مهنية.

وفي 18 مارس/ آذار 2016، توصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عُرف باسم "اتفاق إعادة القبول"، بقضي بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق 72 معياراً.