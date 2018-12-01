أردوغان: لا نسعى لتقويض الأسرة السعودية لكننا نريد كشف حقيقة مقتل خاشقجي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تسعى لتقويض الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، لكنها تريد الكشف عن الحقيقة الكاملة وراء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، في ختام قمة العشرين، إن السلطات السعودية لا تسمح لنظيرتها التركية بالتحقيق مع المشتبه بضلوعم في جريمة مقتل خاشقجي، مذكراً الرياض بأن الكشف عن حقيقة ما جرى سيعود بالنفع على المملكة أيضاً.

وأَضاف أن "حقيقة جريمة قتل خاشقجي التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولا ثم محاولة تشويه الحقائق وأخيرًا الاعتراف بوقوعها تجلت بفضل الموقف التركي الحازم".

ورأى بأن العالم الإسلامي والرأي العام العالمي "لن يطمئن حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب جريمة خاشقجي".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تمتلك "دليلاً بأن خاشقجي قتل خلال 7 دقائق ونصف من دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول وقمنا بمشاركة الدليل مع الدول التي طلبت ذلك".