أردوغان: هناك عدة خطوات يجب أن نتخذها مع روسيا في سوريا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن هناك العديد من الخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها في سوريا.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به أردوغان، في بداية لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وشدد أردوغان على أن "مباحثات الطرفين حول مشروع السيل التركي لنقل الغاز تكتسب أهمية كبيرة".

والشهر الماضي شارك الزعيمان في مراسم أقيمت باسطنبول بمناسبة استكمال الجزء البحري من المشروع، الذي يشمل مد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.

ولفت أردوغان إلى الأهمية الكبيرة للقمة الرباعية- بين تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا- التي احتضنتها مدينة إسطنبول حول إدلب السورية.

وأضاف الرئيس التركي: "أعتقد أن هناك العديد من الخطوات المختلفة التي يجب أن نتخذها، وفي هذا الإطار أجد أنه من المناسب جدًا إجراء محادثة حتى وإن كانت قصيرة حول إدلب".

وكانت القمة الرباعية التركية الروسية الفرنسية الألمانية، في إسطنبول، قد دعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبداية عملها قبل نهاية العام الجاري.

واستمر اللقاء المغلق بين الزعيمي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ساعة واحدة، وحضره من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألتون.