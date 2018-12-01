أردوغان يلتقي بوتين ورئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللقاء بدأ الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، وما يزال جاريًا بعيدًا عن وسائل الإعلام.

كما التقي أردوغان في وقت سابق اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش قمة "مجموعة العشرين.

واستمر اللقاء مدة 40 دقيقة، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وانطلقت أعمال القمة الجمعة، وشهدت على هامشها العديد من اللقاءات الثنائية بين الزعماء، وتختتم في وقت لاحق السبت.

وتهدف نسخة هذا العام من الاجتماع السنوي توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم تصاعد النزعات الحمائية، خصوصًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.