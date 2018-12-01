أردوغان يلتقي نظيريه الأمريكي والأرجنتيني على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة مجموعة العشرين.

كما التقى أردوغان، في وقت سابق بنظيره الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، على هامش قمة العشرين.

واستغرق اللقاء المغلق بين الجانبين التركي والأرجنتيني في العاصمة بوينس آيرس نصف ساعة، وفق مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، كل من وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون.