أردوغان يصل باراغواي في أول زيارة لرئيس تركي

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى العاصمة البارغوانية أسونسيون، في أول زيارة يقوم بها رئيس تركي إلى باراغواي.

وحطّت طائرة الرئيس التركي في مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي في أسونسيون، في تمام الساعة 15.15 بتوقيت غرينتش، قادمة من الأرجنتين.

واستقبل أردوغان في المطار، وزير خارجية باراغواي، لويس ألبيرتو كاستيغليوني، والسفير التركي لدى باراغواي أرماغان إنجي أرصوي.

ومن المقرر أنّ يتوجه أردوغان بعد ذلك إلى فنزويلا؛ حيث يختتم جولته في أمريكا الجنوبية في 3 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى باراغواي، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أقار، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والتجارة روهصار بكجان، والخزانة والمالية براءت ألبيرق.

واحتضنت العاصمة الأرجنتينية، الجمعة والسبت، أعمال قمة زعماء مجموعة العشرين التي شهدت العديد من اللقاءات الثنائية بين الزعماء، وبينهم الرئيس أردوغان.