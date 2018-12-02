أردوغان يلتقي رؤساء دول وحكومات على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مع رؤساء دول وحكومات 8 بلدان.

ومن أبرز الزعماء الذين التقى معهم أردوغان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

ففي اليوم الأول من القمة شارك أردوغان باقي القادة والزعماء في الصورة التذكارية، وحضر بعد ذلك الجلسة الأولى للقمة، والتي عقدت تحت شعار "مستقبل عادل ومستدام".

وقبيل المشاركة في الجلسة الأولى، التقى أردوغان لبضع دقائق نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليواصل بعد انتهاء الجلسة لقاءاته مع باقي الزعماء ورؤساء الحكومات.

وفور انتهاء جلسة "مستقبل عادل ومستدام"، التقى الرئيس التركي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، واستمر لقائهما لمدة 50 دقيقة.

وبعد ذلك اجتمع أردوغان مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمدة نصف ساعة، وأعقب ذلك لقاء مع نظيره التشيلي سيباستيان بينيرا لمدة 35 دقيقة.

وفي اليوم الثاني من أعمال القمة، استهل أردوغان لقاءاته الثنائية بالاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمدة 40 دقيقة.

وعقب الانتهاء من لقاء رئيس الوزراء الياباني، اجتمع أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهذا هو الاجتماع الثامن للزعيمين خلال العام الجاري.

وبعد ذلك التقى أردوغان مع صاحب الضيافة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري لمدة نصف ساعة، ليعقب ذلك بلقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمدة 50 دقيقة.

واختتم أردوغان لقاءاته مع زعماء ورؤساء حكومات دول مجموعة العشرين، باجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لمدة 40 دقيقة.

وانطلقت أعمال القمة الجمعة الماضية، وشهدت على هامشها العديد من اللقاءات الثنائية بين الزعماء، واختتمت أمس السبت.

وكان الهدف من نسخة العام الحالي، توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم تصاعد النزعات الحمائية، خصوصًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.