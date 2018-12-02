ليفربول ينجو من فخ إيفرتون بهدف قاتل في "البريمرليغ"

نجا فريق ليفربول، اليوم الأحد، من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه إيفرتون وتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ليفربول إلى 36 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السادس.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني من الجانبين، حيث أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاء هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 96 عن طريق البلجيكي ديفوك أوريجي.