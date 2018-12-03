بن علي يلدريم يؤكد على التوافق التركي الصيني حول القضايا الإقليمية والدولية

أكد بن علي يلدريم رئيس البرلمان التركي أنّ تركيا والصين لديهما أفكار متوافقة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في حديثه خلال اجتماع للوفدين التركي والصيني بزعامة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي جان شو" في العاصمة بكين.

وأشار يلدريم بوجود توافق تركي صيني في العديد من القضايا الإقليمية والدولية قائلاً: "علينا أنّ نعزز العلاقات بين حكومتي البلدين، بالتوازي مع تطويرها على مستوى برلماني البلدين".

وأشاد يلدريم باللقاء الذي عقده الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة العشرين، مبينا اتخاذ قرارات مهمة فيه تهم البلدين.

من جانبه أشاد جان شو، بنمو الاقتصاد التركي وتطوره قائلاً: "تركيا تنتهج سياسة خارجية تتصف بالاستقلالية والسيادة. وتلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف: "إنّ الصين وتركيا تمران بمرحلة نمو متشابهة، وتتفقان في مواقفهما المتعلقة بإدارة الاقتصاد والسياسة الدولية.

وأكد على دعم الصين للمساعي التركية في الحفاظ على أمنها القومي، واستقرارها وحقوقها المشروعة، والطريق الذي اختارته تركيا في التطور".

وأضاف:"نحن في الصين، ندعم التعاون المشترك مع تركيا، لما فيه الفائدة على الطرفين، وذلك بتقوية الأمن الإستراتيجي والسياسي بين البلدين".