تركيا وفنزويلا.. علاقات وثيقة ومتنامية في الاقتصاد والسياسة

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، فنزويلا في آخر محطة من جولة بأمريكا اللاتينية شملت أيضًا الأرجنيتن وبارغواي.

وشهدت العلاقات بين تركيا وفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، نمواً على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

* روابط دبلوماسية:

يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وفنزويلا إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت من أوائل بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي تؤسس معها أنقرة علاقات دبلوماسية.

ومنذ سنوات، تشهد العلاقات بين البلدين تناميًا ملحوظاً كان من ثمراتها افتتاح قنصليتين فخريتين لأنقرة في مدينتين فنزويليتين، إضافة إلى السفارة التركية في كاراكاس.

وتوجد سفارة فنزويلية في العاصمة التركية أنقرة، وقنصلية عامة في مدينة إسطنبول.

ومن ملامح العلاقات الوثيقة بين أنقرة وكاراكاس قيام الأخيرة بإقصاء العديد من أتباع منظمة "غولن" الإرهابية من البلد.

وكذلك تسليم مدرستين إلى وقف المعارف، التابع لوزارة التعليم التركية.

ويكن الرئيس مادورو لتركيا وشعبها محبةً واحترامًا، وكثيرًا ما وصف الرئيس أردوغان بـ"شقيق وصديق فنزويلا"، و"زعيم العالم الجديد متعدد الأقطاب".

ومادورو من بين زعماء العالم الذين حضروا مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا للجمهورية، في يوليو/ تموز الماضي.

ويعد الرئيس الفنزويلي أحد محبي المسلسل التاريخي التركي "قيامة أرطغرل"، وزار في يوليو/تموز الماضي موقع تصوير المسلسل في منطقة "بيكوز" بإسطنبول.

وبدأت القناة الرسمية الفنزويلية " TVES" عرض "قيامة أرطغرل" الشهر الماضي.

* حجم التبادل التجاري:

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكاراكاس 971 مليونا و510 آلاف دولار.

ويتجاوز ذلك مجموع حجم التجارة بين البلدين خلال 5 أعوام، بحسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية.

وبلغت الصادرات التركية إلى فنزويلا، خلال هذه الفترة، 67 مليونا و940 ألف دولار، فيما استوردت أنقرة من كاراكاس بقيمة 903 ملايين و570 ألفا و808 دولار.

وتركزت الصادرات التركية إلى كاراكاس على: الزيوت النباتية والحيوانية، الشموع، الحبوب، الطحين.

بينما استودرت أنقرة منها: أحجارا كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة، ألماس، مجوهرات، عملات معدنية، ومنتجات الصلب.