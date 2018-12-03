معدلات التخضم التركية تسجل هبوطاً في نوفمبر هو الأول في عام ونصف

سجلت معدلات التضخم في تركيا انخفاضاً في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 17 شهراً.

وبحسب ما نشر مركز الإحصاءات التركي (تركستات)، اليوم الاثنين، فقد سجل معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي 21.61 بالمئة على أساس سنوي، انخفاضاً من 25.24 بالمئة الذي سجله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بينما شهد معدل التضخم (مؤشر أسعار المتسهلكين) خلال نوفمبر على أساس شهري انكماشاً للمرة الأولى منذ أكثر من عام وذلك بنسبة 1.44 بالمئة.

وبعيد الإعلان عن معدلات التضخم، أكد وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، أن الاتجاه الهابط لأسعار المستهلكين سيتواصل.

وقال ألبيرق: "الأرقام تعكس نجاح البرنامج المتكامل لمحاربة التضخم".

وكان الوزير التركي أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي برنامجاً متكاملاً لكبح التضخم في البلاد، وذلك بدعم واسع من القطاعين العام والخاص.