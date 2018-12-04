تشاوش أوغلو يلتقي عددا من نظرائه على هامش اجتماع الناتو

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن تشاوش أوغلوعقد اليوم، لقاءات ثنائية مغلقة مع نظرائه الألماني هايكو ماس، والأيسلندي غودلوغور ثور ثوردارسون، والإسباني جوزيب بوريل، والإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، والروماني تيودور ميليسكانو.

وشارك الوزير التركي، في جلستي "جورجيا وأوكرانيا"، و"الأمن عبر المحيط الأطلسي" وجلسات أخرى على هامش الاجتماع المذكور.

وفي وقت سابق الثلاثاء انطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، التي تنتهي غدًا الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، ومعاهدة القوى النووية المتوسطة.