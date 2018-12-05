السفير البريطاني بأنقرة: مساهمات تركيا في محاربة الإرهاب "لا تقدر بثمن"

أشاد السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك شيلكوت، بمحاربة تركيا ضد الإرهاب الدولي، واصفا مساهمات تركيا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، بأنها "لا تقدر بثمن".

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال ندوة عن العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة وقضية الهجرة، عقدت في جامعة غازي عنتاب التركية.

وأوضح أن تركيا تحارب الإرهاب في الجبهات المتقدمة، وإن مساهماتها في الحملة الدولية ضد داعش "لا تقدر بثمن".

وأردف "نواصل العمل بشكل وثيق مع تركيا من أجل القضاء على التهديدات التي تقلق بلدينا".

ولفت إلى أن منظمة بي كا كا تعتبر تهديدا مهما ضد تركيا، وأن المملكة المتحدة تفرض حظرا على المنظمة، وتدرجها على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وأكد أن المملكة المتحدة تساهم في الكشف عن شبكات منظمة "بي كا كا"، وتدين إرهابها.

وحول العلاقات بين تركيا والممكلة المتحدة أشار السفير إلى أن البلدين لديهما مكانة مهمة على الساحة الدولية، وأنهما حليفان في "الناتو"، وعضوان بمجموعة دول العشرين، ويزاولان التجارة الدولية.

وبيّن أن تركيا والمملكة المتحدة تواجهان التهديدات المشتركة مثل الإرهاب، والنزاعات، والهجرة غير المنظمة.