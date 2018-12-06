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أردوغان: العدالة والتنمية لن يستخدم أي دعاية انتخابية تتضمن تلوثاً بيئياً أو ضوضائياً

ديلي صباح
اسطنبول
أردوغان: العدالة والتنمية لن يستخدم أي دعاية انتخابية تتضمن تلوثاً بيئياً أو ضوضائياً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتخلى في الانتخابات المحلية المقبلة عن أية دعاية انتخابية تتضمن تلوثا ضوضائيا أو بيئيا.

وأوضح أردوغان في مؤتمر للحزب الحاكم بالعاصمة أنقرة اليوم أن الحزب لن يستخدم أي دعاية انتخابية فيها تلوث ضوضائي للسكان أو حملات تؤدي إلى تلويث البيئة والمدن التركية.

ومن المقرر أن تشهد تركيا في نهاية شهر آذار/مارس المقبل انتخابات محلية/بلدية.

وأوضح أردوغان أن الحزب سوف يكتفي برفع الأعلام التركية وأعلام الحزب والشعارات الانتخابية أمام مقرات الحزب الرئيسية ونقاط الدعاية الانتخابية المخصصة لهذا الغرض.

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